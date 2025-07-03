Безуглая рассказала о плане США отдать Украину России

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом приняло решение отдать Украину России. По ее словам, Соединенные Штаты сейчас технически реализуют шаг за шагом свой план.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X высказала свои мнения относительно отношения США к Украине под руководством Дональда Трампа. Народный депутат настаивает, что сегодня США не являются союзником Украины и хочет отдать Киев РФ.

"Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России... Сейчас США просто шаг за шагом технически реализуют задуманное", — пишет Безуглая.

Народный депутат утверждает, что после того, как в Вашингтоне увидели, что Украина может выстоять, а Европа продолжает помогать и дальше, "США подкручивают гайки. Не России — нам". Безуглая считает, что прекращение помощи от США стало частью этого плана.

"Прекращение поставок критических боеприпасов даже до того, как завершится помощь, одобренная американским парламентом и предыдущим президентом, и именно тех, кто действительно является критическим, — это лишь часть мозаики, как отдать Украину россии и продолжить заниматься дальше своими делами", — добавляет Безуглая.

Безуглая считает, что "2025 год дальше будет очень сложным". Однако народный депутат отмечает, что Украина, несмотря на внутренние проблемы, показывает устойчивость и может выстоять. В то время как США "с такими предательскими подходами", по мнению Безуглой, могут не удержаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО отреагировал на остановку поставок оружия США.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала разорвать дипломатические отношения с США.