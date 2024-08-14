Безуглая рассказала, кто раньше выступал категорически против операций на территории РФ

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Ткачик Олеся
Идея попытаться перенести войну на территорию агрессора возникла давно, и наши спецслужбы, а также тогдашний руководитель восточного фронта "Хортица" Александр Сырский поддерживали ее. Против выступал предыдущий Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявила нардеп Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая
По ее информации, Сырский, в свою очередь, настаивал на поиске незащищенных мест и стремительных атаках, предложенных для освобождения Харьковской области в 2022 году, и даже поднимался вопрос пойти дальше, чтобы обезопасить пограничные границы. Но тогда, отметила политик, наступали на Херсон, и Залужный был против расходования ресурсов в другое место.
При этом политик добавила, что после всех менеджерских провалов, которые были вполне ожидаемыми, поскольку Александр Сырский терпит фиаско в среднесрочном планировании, подготовке резервов и элементарно не воспитывает сильных лидеров-помощников, а все замыкает на личный микроменеджмент, Главнокомандующий ВСУ стал одержим идеей показать себя снова в активных действиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области, которая является успешной. В РФ даже вынуждены бросать в бой своих срочников и даже откровенно это признали.
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