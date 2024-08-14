Безуглая рассказала, кто раньше выступал категорически против операций на территории РФ

Идея попытаться перенести войну на территорию агрессора возникла давно, и наши спецслужбы, а также тогдашний руководитель восточного фронта "Хортица" Александр Сырский поддерживали ее. Против выступал предыдущий Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявила нардеп Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая

"Несмотря на политическое давление президента, он отказывался работать в этом направлении. Залужный был сторонником линейных операций и, не имея боевого опыта, предпочитал традиционные наступления "в лоб", что было с переменным успехом реализовано в 2022 году на Херсонщине и совсем провалилось в 2023 году в Запорожской области", — рассказала нардеп.

По ее информации, Сырский, в свою очередь, настаивал на поиске незащищенных мест и стремительных атаках, предложенных для освобождения Харьковской области в 2022 году, и даже поднимался вопрос пойти дальше, чтобы обезопасить пограничные границы. Но тогда, отметила политик, наступали на Херсон, и Залужный был против расходования ресурсов в другое место.

"Тем не менее, на Ставке Сырский добился вмешательства президента, и Харьковское контрнаступление произошло. Дальше не пошли. Затем последовал ряд мероприятий, изучавших пути проникновения и ряд активных действий, включая РДК. А уже после смены Главнокомандующего ВСУ новый, заручившись политической поддержкой, стал планировать несколько серьезнее", — добавила Безуглая.

При этом политик добавила, что после всех менеджерских провалов, которые были вполне ожидаемыми, поскольку Александр Сырский терпит фиаско в среднесрочном планировании, подготовке резервов и элементарно не воспитывает сильных лидеров-помощников, а все замыкает на личный микроменеджмент, Главнокомандующий ВСУ стал одержим идеей показать себя снова в активных действиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области, которая является успешной. В РФ даже вынуждены бросать в бой своих срочников и даже откровенно это признали.



