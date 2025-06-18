Безуглая призвала мобилизовать женщин: куда предлагает их отправлять

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Украина должна провести мобилизацию женщин на оборонные предприятия и тыловые должности. По ее словам, Украина не сможет выиграть войну, если будет действовать "вполсилы".

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая заявила, что "нарушает тишину", ведь обществу невыгодны темы по срокам службы. По словам народной депутатки, на улицах уменьшилось количество мужчин, которых можно мобилизовать.

"Я нарушаю тишину – в войне должен быть новый общественный договор. Выйдите на улицы и посмотрите, сколько там здоровых тридцатилетних мужчин. И кто воюет уже четвертый год? Обществу невыгодны сроки службы, поэтому эта тема и угасает. Это нечестно", – пишет Безуглая на платформе X.

Народная депутат предлагает мобилизовать женщин, которые могли бы работать в тылу, или на оборонных предприятиях.

"А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь", — добавляет Безуглая.

Марьяна Безуглая весной 2015 года получила повестку в военкомат во время 4-й волны мобилизации. Сначала была направлена в 128 отдельную горно-пехотную бригаду на Закарпатье, а затем переведена в зону АТО, где прослужила несколько месяцев в Червоном Жовтне и в Станице Луганской. После демобилизации в 2016 году продолжила гражданскую карьеру в Минобороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его вслед за российским кораблем.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая цинично прокомментировала гибель парня под завалами в Киеве.