Безуглая: при вежливом диалоге Украины с НАТО – никто не выживет

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Сырского и военного командования, на этот раз высказалась о необходимости трансформации НАТО.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Напомним, ранее Марьяна Безуглая высказывалась по поводу ситуации с общественным транспортом в Киеве, который не работает во время воздушных тревог.
"Смотрю на это все каждый день... Давайте правду: Кличко бессмысленно останавливает транспорт во время тревоги, но маршрутчиков не останавливает, потому что они платят. Мэр знает, что делает, то же "кэш". При этом "властные притеснения" в Киеве для бедного мэра такие, что все правоохранители под его контролем, а в Совет обороны Киева входит 27 человек, из которых:
8 — Кличко, его заместители и главы департаментов КГГА;
10 — главы райгосадминистраций;
9 – представители разных силовых ведомств, из которых только 3 – военные: председатель 112-й бригады ТРО, военный комиссар Киевского городского ТЦК и начальник Северного киевского территориального управления НГУ.
Такое "большинство" у военных из... 3 голосов. Но обо всем мэр говорит, что это военные. У меня же научился?", – отметила нардепка.
Также Безуглая отмечает, что Киев не использовал 20 млрд бюджета города за 2024 год.
Она также ссылается на статью издания Texty , в которой говорится, что 15 января городской голова Киева Виталий Кличко написал, что Совет обороны города, в который входят военные, не планирует пересматривать решение об остановке транспорта во время тревог.
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