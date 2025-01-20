Безуглая: при вежливом диалоге Украины с НАТО – никто не выживет

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Сырского и военного командования, на этот раз высказалась о необходимости трансформации НАТО.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Сказала в НАТО, что если мы будем продолжать в духе вежливых разговоров с обеих сторон "поддерживаем — реформируемся", то никто не выживет. Нужен честный диалог, глубокая трансформация как НАТО, так и сил обороны Украины", — написала нардепка в телеграм-канале. .

Напомним, ранее Марьяна Безуглая высказывалась по поводу ситуации с общественным транспортом в Киеве, который не работает во время воздушных тревог.

"Смотрю на это все каждый день... Давайте правду: Кличко бессмысленно останавливает транспорт во время тревоги, но маршрутчиков не останавливает, потому что они платят. Мэр знает, что делает, то же "кэш". При этом "властные притеснения" в Киеве для бедного мэра такие, что все правоохранители под его контролем, а в Совет обороны Киева входит 27 человек, из которых:

8 — Кличко, его заместители и главы департаментов КГГА;

10 — главы райгосадминистраций;

9 – представители разных силовых ведомств, из которых только 3 – военные: председатель 112-й бригады ТРО, военный комиссар Киевского городского ТЦК и начальник Северного киевского территориального управления НГУ.

Такое "большинство" у военных из... 3 голосов. Но обо всем мэр говорит, что это военные. У меня же научился?", – отметила нардепка.

Также Безуглая отмечает, что Киев не использовал 20 млрд бюджета города за 2024 год.

Она также ссылается на статью издания Texty , в которой говорится, что 15 января городской голова Киева Виталий Кличко написал, что Совет обороны города, в который входят военные, не планирует пересматривать решение об остановке транспорта во время тревог.