Безуглая предположила распад Украины: неутешительный прогноз завершения войны

Обсуждение возможного завершения войны, проведение переговоров, установление мира в Украине участились после избрания президентом США Дональда Трампа. После его инаугурации начали появляться разные сценарии вероятного завершения войны. Громкие заявления высказал и сам Трамп, и его помощники.

Фото портал "Комментарии"

Однако, по мнению народной депутатки Марьяны Безуглой, есть только два пути завершения войны — распад страны или победа.

"Когда кто-то призывает прекратить войну, обращаясь к политической воле в Украине, советую поехать к Путину и спросить у него, не теряя энтузиазма. Как бы ни хотелось справедливости, ее не существует, и ключ от мира лежит не у нас. Никакого мира — это просто реальность. Это война на истощение, на полное. Она завершится либо распадом государства, либо победой. Все”, — отметила Безуглая.

Нардепка посоветовала всем это осознать и искать свой путь.

“Отдельное приветствие коллегам, своей зоной комфорта считают подготовку к выборам. Вы безумны”, — написала Безуглая.

Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", пропускают давление не только на Москву, но и на Киев для завершения войны.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассказал о методах, которые возможно использует команда Трампа, чтобы достичь мира в Украине.

По словам Келлога, завершить войну в Украине можно через месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план". "Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", — отметил Келлог.

По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".



