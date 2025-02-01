Безуглая предположила распад Украины: неутешительный прогноз завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Обсуждение возможного завершения войны, проведение переговоров, установление мира в Украине участились после избрания президентом США Дональда Трампа. После его инаугурации начали появляться разные сценарии вероятного завершения войны. Громкие заявления высказал и сам Трамп, и его помощники.
Фото портал "Комментарии"
Однако, по мнению народной депутатки Марьяны Безуглой, есть только два пути завершения войны — распад страны или победа.
Нардепка посоветовала всем это осознать и искать свой путь.
Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", пропускают давление не только на Москву, но и на Киев для завершения войны.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассказал о методах, которые возможно использует команда Трампа, чтобы достичь мира в Украине.
По словам Келлога, завершить войну в Украине можно через месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план". "Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", — отметил Келлог.
По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".
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