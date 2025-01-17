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Безуглая потребовала наказания для Залужного: что возмутило депутата

Депутат считает, что бывшего Главкова ВСУ необходимо привлечь к ответственности

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании.

Безуглая потребовала наказания для Залужного: что возмутило депутата

Безуглая снова раскритиковала Залужного. Фото из открытых источников

"Почему глава ОП защищает Залужного? Разве это не эхо того, как Залужного пролоббировал теперь уже бывший заместитель Андрея Борисовича, Роман Машовец, вместе с его советником по коммуникациям Алексеем Арестовичем? Считаю, что Залужный должен отвечать за свои действия, а не стать послом. У нас и так все послы", — подчеркнула Марьяна Безуглая.

По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте.

"Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая совсем не чувствует ответственности за человеческую жизнь. Фронт воюет вопреки системе, а не благодаря ей", – заявила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/2708
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