Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании.

Безуглая снова раскритиковала Залужного. Фото из открытых источников

"Почему глава ОП защищает Залужного? Разве это не эхо того, как Залужного пролоббировал теперь уже бывший заместитель Андрея Борисовича, Роман Машовец, вместе с его советником по коммуникациям Алексеем Арестовичем? Считаю, что Залужный должен отвечать за свои действия, а не стать послом. У нас и так все послы", — подчеркнула Марьяна Безуглая.

По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте.

"Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая совсем не чувствует ответственности за человеческую жизнь. Фронт воюет вопреки системе, а не благодаря ей", – заявила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.