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Безуглая объяснила, чем Украине полезна ликвидация верховного лидера Ирана

Если Израиль ликвидирует лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, то Украина может убить Путина.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что решение Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи может создать полезный прецедент для Украины. По ее словам, это позволит Украине ликвидировать российского диктатора Владимира Путина без последствий для страны от партнеров.

Безуглая объяснила, чем Украине полезна ликвидация верховного лидера Ирана

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль рассматривает убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если Иран продолжит свою программу по созданию ядерного оружия.

Марьяна Безуглая считает, что такие действия Израиля легализуют право Украины на ликвидацию Владимира Путина.

"Это хороший прецедент: ликвидируют – легализуют наше право на ликвидацию Путина", – заявила Безуглая.

Как указывает американское издание, израильский чиновник заявил, что ликвидация Али Хаменеи не является "табу" для Израиля. Чиновник подчеркнул, что конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не откажется от ядерной программы или пока Израиль не лишит его этой возможности навсегда.

Политический обозреватель израильского телеканала Channel 12 Амит Сегал, ссылаясь на правительственный источник, отметил, что решение о возможном устранении Хаменеи будет зависеть от ряда факторов. Основными из них станут геополитическая ситуация и оценки безопасности Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп с угрозами отреагировал после израильской атаки по Ирану. По словам президента США, Тегерану необходимо пойти на заключение ядерного соглашения.

Также "Комментарии" писали, что в России кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина.



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