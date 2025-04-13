Безуглая обвинила Сырского в ударе по Сумам и заявила о скоплении там военных

Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Уже предварительно известно о 21 погибшем и 83 раненых, среди которых 7 детей. Одиозная нардепка Марьяна Безуглая заявила, что удар в Сумах был по скоплению людей и обратилась к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение...

НЕ СТРОЙТЕ, НЕ ДЕЛАЙТЕ "НАГРАЖДЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ". Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним!

СБУ: снова утечка информации.

За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича...

Четвертый год – полномасштабного вторжения.

Уже больше 20 погибших. Соболезнования родным и близким...

Господин Президент, это вам Ок? Дальше молчать и держать совков??? Они ведь не делают выводов! Они не делают выводов, господин Президент!" – подчеркнула нардепка.

Отметим, что в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности сообщают, что Z -пропаганда запустила сразу пять лживых версий с оправданием удара по Сумам.

Центр стратегических коммуникаций выделяет основные из них:

Ложь 1: "Били по промышленному объекту"

На самом деле: Один из ударов пришелся на центр города — вблизи Конгресс-центра. Пострадали гражданские: сгоревшие машины, троллейбус, десятки жертв.

Ложь 2: "Удар по скоплению военных"

На самом деле: Конгресс-центр – это гражданское здание. Никаких подтверждений присутствия военных там нет.

Ложь 3: "Это не мы, это украинская ПВО"

На самом деле: Россия нанесла два удара, один из которых привел к гибели гражданских. Характер повреждений свидетельствует о прямом попадании ракеты, а не обломков ПВО.

Ложь 4: "Зеленский сам сбивает ракеты над людьми"

На самом деле: Это абсурдная и циничная конспирология без доказательства. Цель – снять ответственность с России.

Ложь 5: "Это выгодно Зеленскому, потому что пиар"

Говорить о выгоде в контексте массовой гибели гражданских — аморально, но свойственно для россиян. Это обычная попытка оправдать террор.

" Российская пропаганда сразу запускает несколько противоречивых версий, чтобы запутать и отвлечь внимание от главного — россия совершила очередное военное преступление ", — заявляют в Центре.