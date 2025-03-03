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Безуглая обвинила Сырского в массовой гибели бойцов ВСУ

Главнокомандующего ВСУ обвинили в халатности

3 марта 2025, 21:15
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Марьян Ощановский

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в небрежном отношении к жизни мобилизованных военнослужащих.

Безуглая обвинила Сырского в массовой гибели бойцов ВСУ

Безуглая раскритиковала Сырского. Фото из открытых источников

Как известно, 1 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по учебному центру из подготовке мобилизованных военных в Днепропетровской области. Враг совершил атаку, когда военные выстраивались. В результате ракетного удара погибли и получили ранения десятки бойцов ВСУ.

Марьяна Безуглая заявила, что построение в украинской армии, несмотря на воздушную угрозу, одобряет Главнокомандующий ВСУ. Она напомнила новость от июня 2024 года о том, что один из учебных центров посетил Александр Сырский. Военные встретили Главнокомандующего ВСУ, выстроившись в ряд.

Депутат считает, что пренебрежение безопасностью военнослужащих происходит из-за халатности Главнокомандующего ВСУ и призвала его уйти в отставку.

"Сырский! Он лично виноват и должен немедленно уйти в отставку. Сырский сам строит людей", — прокомментировала Марьяна Безуглая.

Безуглая обвинила Сырского в массовой гибели бойцов ВСУ - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0w4WNcQuAhqHpvENouVH7N4gbxUomRuKKaydkaZ3vgqm2rY3w9WyuPH5PUV43cHdrl
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