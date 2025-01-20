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Безуглая назвала Сырского лжецом: "это уже прямо болезнь"

Марьяна Безуглая отреагировала на объяснение Александра Сырского о создании новых бригад.

сегодня, 08:40
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его интервью, в котором генерал пояснил, что решение о создании большинства новых бригад было принято, еще до его вступления в должность.

Безуглая назвала Сырского лжецом: "это уже прямо болезнь"

Безуглая критикует Сырского. Фото из открытых источников

Как пишет Марьяна Безуглая, Сырский отметил, что подавляющее большинство решений о создании новых бригад принималось еще до его назначения на должность главкома ВСУ, на котором он находится менее года. Однако, по словам народного депутата, именно главнокомандующий ВСУ поддерживал идею создания новых бригад.

"Какой лжец! Это уже прямо болезнь. Именно он, будучи командующим Сухопутными войсками, лоббировал и поддерживал создание таких бригад, а как стал Главнокомандующим, продолжил и довел до абсурда", — пишет Безуглая в Telegram.

В интервью Александр Сырский заявил, что "за время моего пребывания в должности главнокомандующего ВСУ было принято решение о создании только двух бригад". По словам Сырского, это были бригады для комплектования за границей нашими гражданами.

"Конечно, их не нужно увеличивать множество. Генеральный штаб провел расчеты, сколько нужно бригад и частей для успешной обороны и проведения наступательных действий", — пояснил Сырский.

Владимир Зеленский также отреагировал на критику создания новых бригад. По его словам, за последний год были созданы подразделения резерва и "их ядром были люди, прошедшие войну". Президент подчеркнул, что единичные моменты с созданием бригад могут существовать, ведь "чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине. По ее словам, "нет смысла продолжать", если военное руководство не меняется.  

Также "Комментарии" писали, что Безуглая назвала два имени на замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



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