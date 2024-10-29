Безуглая назвала ложным заявление Генштаба: что такое "задание 1/5"

Народная депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что информация Генштаба ВСУ о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад якобы не соответствует действительности. По ее словам, по всем тыловым подразделениям поступило "задание 1/5".

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение, что "стабилизационные медицинские пункты подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, будут ужесточены профессиональным медицинским персоналом". Также в Генштабе ВСУ отметили, что "военных медиков не "переводят в пехоту"", и они и дальше будут работать по специальности.

Однако Марьяна Безуглая отрицает такие сообщения Генштаба ВСУ. По ее словам, бригады получили "задачу 1/5", по которой якобы не только медиков, но и других специалистов будут переводить в пехоту.

"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступила "задача 1/5", и готовят "неугодных"", — заявила Безуглая.

Также Безуглая утверждает, что иногда были случаи, когда медики оказывались на должностях пехотинцев. По ее словам, якобы из военных госпиталей забирают как медиков, так и других специалистов в различные боевые бригады.

"После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все отлично и все неправда. Лжецы! Затолкать медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, — это такой план?", — пишет Безуглая в своем телеграмм-канале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая попала в список политиков, которым украинцы меньше всего доверяют.

Также "Комментарии" писали о том, что по словам Безуглой, генерал Сырский якобы "помогает" России в войне.