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Недилько Ксения
Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Александра Сырского, подвергла критике "эйфорию" в сети от новости об успехе ВСУ в Курской области РФ, отметив, что мы продолжаем терять собственные земли и людей.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В то же время Безуглая отметила, что военно-политические приоритеты — это не защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, не спасение городов и людей, не реформирование армии.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов в комментарии прокремлевскому изданию РИА-новости сообщил, что киевский режим намерен совершить "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации Трампа (20 января).
Цель провокации — улучшить свои переговорные позиции, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия. По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.
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