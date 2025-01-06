Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Александра Сырского, подвергла критике "эйфорию" в сети от новости об успехе ВСУ в Курской области РФ, отметив, что мы продолжаем терять собственные земли и людей.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

" Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, удобные преимущественно для них, убивают военных и гражданских, продвигаются на десятки километров вперед за день по нашей земле. Скоро уж, очень скоро – "крепость Покровск", который совсем не крепость ", – подчеркнула нардепка.

В то же время Безуглая отметила, что военно-политические приоритеты — это не защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, не спасение городов и людей, не реформирование армии.

"Генералам нужно показать еще одно "вперед-вперед", доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ, паразитировать на быстрой эйфории и надеждах населения, чтобы и дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления. То южное наступление в 2023, то Курщина в 2024. Что теперь? Иллюзии. Теперь – Покровск, Краматорск, Днепр, Запорожье, Херсон, Харьков ", – отмечает Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов в комментарии прокремлевскому изданию РИА-новости сообщил, что киевский режим намерен совершить "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации Трампа (20 января).

Цель провокации — улучшить свои переговорные позиции, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия. По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.