Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая в очередной раз раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвала ему замену. По мнению Безуглой лучшими кандидатами станут командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый или бывший заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк.

Безугла предлагает сменить главнокомандующего ВСУ Сырского

Марьяна Безуглая активно призывает генерала Александра Сырского уйти в отставку с поста главнокомандующего ВСУ, а также считает, что он может быть выгоден России. В новом сообщении в Telegram народная депутат назвала двух человек, которые, по ее мнению, могут стать заменой для Сырского.

"Я не скрываю своего мнения. Считаю, что на данном этапе Драпатый или Мойсюк точно были бы нашими ментально, имеют видение и опыт, существенно изменили бы ситуацию в войсках, повысили шансы на победу, дали бы развиваться следующему поколению командиров, а не" любимчиков"", — пишет Безуглая и добавляет, что "с решением медлят, и это очень плохо".

Кроме того, Марьяна Безуглая считает, что "дело не в одной фамилии, а в подходах" к украинской армии.

Евгений Мойсюк – украинский генерал-лейтенант, ставший первым военным ВСУ, начинавший войну в должности комбата и получивший звание генерала. Был командиром 81 ОАЭМБр в 2014—2018 годах, с 2019 года стал командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, а в 2021 вступил в должность заместителя главнокомандующего ВСУ. С 2024 года занимает должность уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Михаил Драпатый – украинский генерал, активно участвовавший в важнейших операциях руссийско-украинской войны. В 2014 году он командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, первым вошедшим в Мариуполь на бронетехнике. Впоследствии возглавлял оперативную группировку "Херсон", где руководил успешными наступательными действиями. Также Драпатый занимал должность командующего ОТУ "Луганск". В ноябре 2024 года был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как военные отреагировали на назначение нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Что говорят о Драпатом.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила о "генеральской мафии" в ВСУ.