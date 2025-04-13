Безуглая: «Нас либо уничтожат, либо адаптируемся»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Одиозная нардепка Марьяна Безуглая на фоне новостей о российских ударах по Сумам обратилась ко всем украинцам.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – никогда. Не оставляйте детей на площадках, когда раздается сирена. Избегайте скоплений людей, отдавайте предпочтение подземному и личному транспорту. Требуйте от местных властей укрытия на остановках. Помните о "правило двух стен" и "треугольнике жизни" в помещениях. Это всего несколько примеров", – пишет Безуглая.
По ее словам, нет прекращения огня. Нет мира. Нет взрослых, которые решат что-нибудь за нас.
"Перед нами — бездна войны, и у нее нет дна. Единственное, что остается — адаптироваться к десятилетиям, как это делает, например, Израиль.
Нас либо уничтожат, либо адаптируемся, выстоим, победим, изменимся до неузнаваемости.
Если не можете – это не ваша страна. Бегите. Если ваша боритесь", – отмечает нардепка.
Она подчеркивает, что ни Путин, ни Трамп, ни Зеленский, ни Порошенко, ни Залужный или кто-либо другой не даст понимания, кто вы в этот момент истории и что делать дальше. Только вы.
"Реакции на стресс – три:
• бороться
• бежать
• застыть
Боритесь или убегайте.
Застынете — смерть", – добавила нардепка.
Напомним, сегодня Марьяна Безуглая заявила, что удар по Сумам произошел из-за того, что в городе было скопление военных, о котором узнал враг из-за утечки информации.
Новости