logo

BTC/USD

102621.72

ETH/USD

3174.34

LTC/USD

114.66

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине: теперь предъявляет новые требования
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине: теперь предъявляет новые требования

Марьяна Безуглая настаивает на аудите Сил обороны Украины со стороны США.

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала США объявить Украине ультиматум и остановить помощь, чтобы "переосмыслить военное управление в украинской армии". Теперь Безуглая требует аудит сил обороны, однако без остановки помощи от США.

Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине: теперь предъявляет новые требования

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X отреагировала на решение США приостановить иностранную помощь для проведения аудита. Она поддержала это решение США, которое по словам Безуглой создало "среду международной коррупции", а также способствовало  "развращению нашего общества и формированию пренебрежительной прослойки "аристократии с международными связями"".

Также Безуглая призвала США провести аудит Сил обороны Украины.

"Настаиваю на аудите наших сил обороны, однако без приостановки помощи, которая критическая на поле боя. В то же время необходимо осмыслить роль советников, процесса планирования, отсутствие глубокого анализа внутренних проблем в военном руководстве и т.д. Украина может и умеет побеждать, но она нуждается в помощи и контроля на стратегическом уровне, а не "для галочки" в рабочих группах и форумах", — пишет Безуглая.

Напомним, что 15 января Марьяна Безуглая раскритиковала построенные фортификации, заявив, что "километры таких позиций стоят абсолютно пустые, разваливаются". Поэтому нардепка призвала США усилить давление на Киев и не оказывать помощь Украине без смены военного руководства.

"Да. Нам нужна помощь с изменениями топ управления. Есть более радикальный и менее радикальный сценарии, но без переосмысления и аудита никак", — объяснила Безуглая две версии своих заявлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала позором поведение солдатов ВСУ перед расстрелом. Появилась реакция военных.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского на день рождения, в котором призвала уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости