Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине: теперь предъявляет новые требования

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала США объявить Украине ультиматум и остановить помощь, чтобы "переосмыслить военное управление в украинской армии". Теперь Безуглая требует аудит сил обороны, однако без остановки помощи от США.

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X отреагировала на решение США приостановить иностранную помощь для проведения аудита. Она поддержала это решение США, которое по словам Безуглой создало "среду международной коррупции", а также способствовало "развращению нашего общества и формированию пренебрежительной прослойки "аристократии с международными связями"".

Также Безуглая призвала США провести аудит Сил обороны Украины.

"Настаиваю на аудите наших сил обороны, однако без приостановки помощи, которая критическая на поле боя. В то же время необходимо осмыслить роль советников, процесса планирования, отсутствие глубокого анализа внутренних проблем в военном руководстве и т.д. Украина может и умеет побеждать, но она нуждается в помощи и контроля на стратегическом уровне, а не "для галочки" в рабочих группах и форумах", — пишет Безуглая.

Напомним, что 15 января Марьяна Безуглая раскритиковала построенные фортификации, заявив, что "километры таких позиций стоят абсолютно пустые, разваливаются". Поэтому нардепка призвала США усилить давление на Киев и не оказывать помощь Украине без смены военного руководства.

"Да. Нам нужна помощь с изменениями топ управления. Есть более радикальный и менее радикальный сценарии, но без переосмысления и аудита никак", — объяснила Безуглая две версии своих заявлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала позором поведение солдатов ВСУ перед расстрелом. Появилась реакция военных.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского на день рождения, в котором призвала уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.