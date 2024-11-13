Безуглая: «Если расформировать ТЦК, 50 тысяч военных смогли бы пополнить ряды на фронте»

Одиозная нардепка Марьяна Безугла прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Это черная дыра, а численность людей в ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то не менее 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений", – предложила Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Возможно ли расформировать ТЦК: что об этом думают в армии

Расформировать территориальные центры комплектования во время войны невозможно. Соответствующая идея – не больше, чем обычный популизм, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Идея расформировать ТЦК и ввести какую-то новую гражданскую структуру — это просто пустой популизм, недостойный обсуждения", — подчеркнул Максим Жорин.

Он считает, что сейчас не целесообразно создавать новую структуру вместо ТЦК.

"Вместо того чтобы решить проблему, хотят создать новую проблему в виде новой структуры, с неизвестно каким статусом и принципами работы. Непонятно, каким образом и на каких основаниях такая структура будет мобилизовывать людей", — отметил военный.

По словам офицера ВСУ, проблема не в структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности.

"Боритесь с коррупцией, а не придумывайте новые учреждения, которые, уверен, будут такими же коррумпированными и абсолютно неэффективными", — обратился офицер ВСУ к парламентариям.