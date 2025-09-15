Безосновательной эйфории уже нет: в Раде заявили о самой большой ошибке Украины, Европы и мира

На днях прошла конференция YES. Народная депутат Украины Ирина Геращенко рассказала, как изменились настроения относительно окончания войны прежде всего у западных партнеров.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог, по ее словам, на конференции YES признался, что год назад он был оптимистом и считал, что войну будет легко развязать. А сейчас, как сообщила нардепка, назвал российско-украинскую войну самой сложной из всех известных, повторяя, что две стороны должны сесть за стол, но Путин к этому не готов. По ее словам, Украина знает это 11 лет.

"Еще меньше конкретики было в выступлениях других западных чиновников. Хорошо, что они, наконец, встретились с реальностью, осознанием, что РФ не собирается завершать войну. Плохо, что Украина, Европа, мир теряют время, позволяя России модернизировать свою армию, увеличить производство БПЛА, продолжать убивать. Это мое ключевое чувство от конференции, где уже не было безосновательной эйфории 22-23 лет”, — отметила Геращенко.

По ее словам, к спикерам часто звучали вопросы санкций и замороженных российских активов.

"Чем быстрее ЕС и США примут реальные решения по этим вопросам, чем скорее перестанут медлить и откладывать на завтра — тем больше шансов обрушить российскую экономику... Со страной — террористом нужно говорить только на языке силы. Самая большая ошибка — потеря времени", — сообщила народная депутат.

Геращенко отметила, что Украина не выстояла бы без партнеров.

"Но сотни фото погибших героев, светлые лица которых менялись на главной сцене в течение этих 2 дней, напоминают миру — на самом деле, Украина и Европа давно бы не устояли без них. Мы должны усилить поддержку ВСУ, перестроить нашу экономику. Больше полагаться на себя. Это тоже вывод конференции… До мира еще очень далеко, много работать вместе, чтобы наказать РФ”, — подытожила она.

