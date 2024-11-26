Безоружных положили на землю и убили: очередное преступление русской армии

Российские военные снова доказали свою жестокость: пятерых украинских пленных защитников безоружными заставили лечь на землю, а затем расстреляли из автоматов. Трагедия произошла в ноябре 2024 года на Покровском направлении вблизи села Петровка. Все обстоятельства расследует Донецкая областная прокуратура.

Военное преступление в Донецкой области: расстрел пятерых украинских защитников

Наступление российских окупантов на позиции ВСУ заставило пятерых украинских военных отступить. Они нашли убежище в частном доме, надеясь избежать плена. Однако россияне быстро оцепили здание и заставили защитников покинуть укрытие. Безоружными, с поднятыми руками, они легли на землю. Но оккупанты не остановились на этом — раздались автоматные очереди.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к этому преступлению, и собирают доказательную базу для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

“Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление”, — говорится в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что "Комментарии" писали, что в октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.