Безопасных зон не будет: куда РФ перенаправит удары в случае отказа атаковать города

Если Россия действительно откажется от обстрелов украинских городов, она, по всей вероятности, направит все свои ударные беспилотники и ракеты на позиции Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал специалист по авиационным вопросам Константин Криволап.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

По мнению эксперта, гипотетическое прекращение ракетных и дроновых атак по гражданской инфраструктуре будет фактически означать отход России от концепции так называемой "гибридной войны за Герасимовым".

"Конечно, это существенно уменьшило бы нагрузку на украинские города, и, с этой точки зрения, — это позитив. Особенно критическими для нас остаются удары баллистическими ракетами, против которых у нас есть ограниченные средства защиты — в частности, не хватает систем "Patriot" и SAMP/T. В случае прекращения таких атак это могло бы стать важным.

Впрочем, он предупреждает: если россияне откажутся от обстрелов городов, то весь арсенал — "шахеды", крылатые и баллистические ракеты — может быть переброшен на тактические цели на передовой. Хотя, по его словам, во фронтовых условиях РФ может использовать и другие более эффективные средства поражения.

"Прогнозировать дальнейшие действия противника сложно, но вероятность такой переориентации очень высока", — добавил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Москва вдруг действительно готова к режиму полной тишины, Киев будет действовать зеркально: либо — тишина в ответ на тишину, либо — ответные удары на удары.

20 апреля глава государства предложил РФ по крайней мере 30-дневное прекращение ракетно-дроновых атак по гражданским объектам с возможностью продления. Зеленский подчеркнул: если Россия откажется, это будет очередным подтверждением ее желания продолжать войну и уничтожать мирное население.

Портал "Комментарии" писал, что в связи с ожиданием избрания новым канцлером Германии Фридриха Мерца оживились разговоры о возможности поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.