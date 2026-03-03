Безопасность в РФ окончательно становится мифом: стало известно о великом достижении Сил обороны Украины

Силы обороны Украины уже уничтожили около 40% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"". Об этом в эфире Радио NV сообщил военный эксперт Сергей Грабский. Он подчеркнул, что успех украинских ударов по объектам ПВО является результатом расширения спектра применения ударных средств и стратегического планирования.

Фото: из открытых источников

"Если говорить о "Панцирях", то мы уже ликвидировали до 40% этих комплексов. Это достаточно сложная техника, и Российская Федерация физически не успевает ее восстанавливать", — отметил Грабский.

По его мнению, из-за таких ограничений российская противовоздушная оборона больше напоминает постоянно подвигающиеся между объектами "пожарные команды", пытаясь хоть как-то прикрыть ключевые районы на территории РФ.

Эксперт уточнил, что это не означает полного отсутствия систем ПВО в России. Большие города, такие как Москва, остаются значительно укрепленными, однако это не позволяет России обеспечить полную безопасность всей территории.

"Наличие систем ПВО в отдельных регионах не означает, что страна способна оградить всю глубину оперативных боевых порядков противника", — добавил он.

Грабский также подчеркнул, что Украина будет продолжать ликвидировать объекты противовоздушной обороны врага как часть стратегической наступательной операции.

"Как говорил генерал Сырский: никто еще войну обороной не выиграл, и мы должны наступать. Наступать можно только при условии тотального превосходства в воздухе и уничтожения противника на всей глубине его боевых порядков. Поэтому мы будем поражать системы ПВО как элемент военной структуры врага", — подчеркнул он.

