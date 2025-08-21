logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безопасность Украины под большим вопросом: в Кремле издали жесткое требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Безопасность Украины под большим вопросом: в Кремле издали жесткое требование

Кремль фактически требует возвращения к формату Стамбула-2022, предусматривающему запрет Украины на вступление в НАТО, сокращение армии и зависимость от российского вето на помощь.

21 августа 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремль пытается навязать свои условия в процессе формирования системы безопасности для Украины, требуя вето на любые международные гарантии. Об этом свидетельствует анализ последних заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведшего Институт изучения войны (ISW).

Безопасность Украины под большим вопросом: в Кремле издали жесткое требование

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что цель России – сорвать совместные усилия Украины, США и европейских партнеров по созданию реальных механизмов долгосрочного мира. Москва стремится навязать сценарий, в котором она контролирует параметры безопасности Украины, ограничивая ее суверенное право на оборону и внешнеполитический выбор.

В ISW обращают внимание, что Россия пытается вернуться к условиям так называемого стамбульского формата 2022 года. Тогда в проекте соглашения предлагалось, что Украина отказывается от вступления в НАТО, сокращает свои вооруженные силы, а Москва получает возможность блокировать любую военную поддержку Киеву. Более того, Россия в том документе была представлена не как агрессор, а как один из "гарантов безопасности".

Такие требования противоречат позиции западных союзников Украины. Европейские лидеры отмечают, что никакая договоренность не должна ограничивать развитие украинской армии или ее сотрудничество с партнерами. Кроме того, у Кремля нет и не может быть права вето на вступление Украины в ЕС или НАТО.

По словам ISW, Москва стремится сохранить за собой возможность влиять на стратегический курс Украины и ограничить ее суверенитет. Это означает фактическое отрицание права Украины на самостоятельное принятие решений по безопасности. В то же время Запад четко обозначил: такие условия неприемлемы.

Как уже писали "Комментарии", минувшей ночью Россия снова нанесла удары по мирным украинским городам, которые находятся далеко от линии фронта — Киев, Львов, Мукачево. Но, как отметил экономист Сергей Фурса в колонке для 24-го канала, настоящей мишенью этих действий стал не только украинский тыл, а лично Дональд Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-20-2025
Теги:

Новости

Все новости