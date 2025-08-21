Безопасность Украины под большим вопросом: в Кремле издали жесткое требование

Кремль пытается навязать свои условия в процессе формирования системы безопасности для Украины, требуя вето на любые международные гарантии. Об этом свидетельствует анализ последних заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведшего Институт изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что цель России – сорвать совместные усилия Украины, США и европейских партнеров по созданию реальных механизмов долгосрочного мира. Москва стремится навязать сценарий, в котором она контролирует параметры безопасности Украины, ограничивая ее суверенное право на оборону и внешнеполитический выбор.

В ISW обращают внимание, что Россия пытается вернуться к условиям так называемого стамбульского формата 2022 года. Тогда в проекте соглашения предлагалось, что Украина отказывается от вступления в НАТО, сокращает свои вооруженные силы, а Москва получает возможность блокировать любую военную поддержку Киеву. Более того, Россия в том документе была представлена не как агрессор, а как один из "гарантов безопасности".

Такие требования противоречат позиции западных союзников Украины. Европейские лидеры отмечают, что никакая договоренность не должна ограничивать развитие украинской армии или ее сотрудничество с партнерами. Кроме того, у Кремля нет и не может быть права вето на вступление Украины в ЕС или НАТО.

По словам ISW, Москва стремится сохранить за собой возможность влиять на стратегический курс Украины и ограничить ее суверенитет. Это означает фактическое отрицание права Украины на самостоятельное принятие решений по безопасности. В то же время Запад четко обозначил: такие условия неприемлемы.

