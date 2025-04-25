Без "временной" потери территорий мира не видать: Кличко заявил о необходимости уступок РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии ВВС, что одним из возможных путей достижения перемирия с Россией может стать временная уступка части украинской территории. Он отметил, что среди высокопоставленных должностных лиц Украины мало кто публично признает необходимость таких шагов.

Виталий Кличко. Фото: УНІАН

На просьбу уточнить, обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским детали возможного договора, Кличко ответил отрицательно, отметив, что это вне его полномочий.

"Один из вариантов — пойти на сдачу территории. Это несправедливо, но, возможно, станет условием для установления хотя бы временного мира", — объяснил столичный глава.

В то же время, он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на постоянную оккупацию этих земель.

Американский лидер Дональд Трамп официально не предлагал Украине идти на подобное "территориальное соглашение" в обмен на прекращение войны, и западные СМИ неоднократно писали о том, что во время парижских переговоров Соединенные Штаты намекали Киеву и европейским партнерам на возможный отказ от Крыма и Херсона.

Президент Зеленский подтвердил, что официальных предложений по отказу от территорий не поступало, и еще раз подчеркнул — Украина не признает незаконную аннексию ни одного клочка своей земли. По словам главы государства, некоторые оккупированные регионы действительно сложно освободить силой, поэтому их возвращение может происходить по дипломатическим каналам.

"Комментарии" уже писали, что, по информации источника, осведомленного о ходе переговоров, официальные представители Великобритании и Франции не исключают возможность достижения договоренности, по которой Украина согласится на сохранение нынешних линий фронта в обмен на гарантии безопасности и финансовую поддержку.