Без "топоров" не обойтись: озвучен страшный сценарий массированных атак по Украине

Непрерывные воздушные атаки по Украине, в том числе трехдневные обстрелы Киева, могут свидетельствовать о росте производства ударных дронов в России, заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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По его словам, в 2024 году РФ производила около 90 дронов-камикадзе в день, тогда как в начале 2025 года появилась информация о росте производства до 120 единиц в день. Только за два дня Россия выпустила более 500 дронов — столько же, сколько за весь март прошлого года.

Ступак предполагает, что противник использует мобильные пусковые установки, что позволяет ему совершать массированные одновременные атаки. Это может свидетельствовать не только о накоплении запасов, но и о стабильном серийном производстве.

Относительно ракетных ударов эксперт считает, что в ближайшее время массовых атак не будет, поскольку бомбардировщики проходят техническое обслуживание. Однако локальные обстрелы по южным и восточным регионам Украины вполне возможны.

В то же время угроза со стороны дронов-камикадзе остается высокой. Ступак подчеркивает, что имеющиеся мобильные огневые группы могут не справиться с такой нагрузкой. Украина нуждается в массовом производстве простых и недорогих средств ПВО — своеобразных "топоров" для борьбы с дронами.

Также эксперт подверг критике российскую пропаганду, которая пытается оправдать удары по Киеву якобы атаками на "военные объекты". На самом деле попадания произошли в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, не имеющую отношения к оборонной сфере.

По мнению Ступака, подобные атаки в ближайшее время будут продолжаться, а значит, ситуация с безопасностью будет оставаться крайне напряженной.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия активизирует подготовку к затяжному конфликту в Украине, а также готовится к возможному противостоянию с НАТО.