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Без правил справедливости и авторитета: военный о вопиющих проблемах украинской армии

Что нужно немедленно менять в украинском как принимают кадровые решения в украинской армии

20 декабря 2024, 20:30
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Кречмаровская Наталия

На днях в Украине разгорелся скандал с издевательствами над военными. В результате расследования подозрение было объявлено командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку. Однако сегодня его освободили из-под стражи – за него внесли залог 900 тыс. грн

Без правил справедливости и авторитета: военный о вопиющих проблемах украинской армии

Иллюстративное фото

Экс-командир полка АЗОВ, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал ситуацию в украинской армии.

“Последние скандалы, связанные с отдельными подразделениями, четко нам показывают – наследия от советской армии мы до сих пор не избавились. Старые традиции совка и рашки еще живут, украинская армия не перешла в современные форматы”, — отметил он.

Он уверен, что суть не в конкретных преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях. Дело в том, что есть подразделения, построенные по другим принципам. В таких подразделениях нет сильной сержантской ветви, доверия к своим командирам, а кадровые решения принимаются не соблюдая правила справедливости и авторитета, заслуженного на поле боя.

Для этого, по словам военного, всего необходимо осознание высших звеньев командования, генералов самой философии нового войска. Например, что сержант – это не просто человек со званием, через который передается информация. Это человек, который стоит рядом с командиром и помогает ему – руководствуясь своим собственным примером и опытом.

“Систему нужно менять. Брать пример с успешных бригад, масштабировать опыт. И не вводить новые стандарты на ***, а реально внедрять изменения и работать”, — убежден Жорин.

Напомним, что из-за масштабной кибератаки в Украине закрыли государственные реестры. Военнообязанные, как писал портал "Комментарии", не смогут оформить отсрочку.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5509
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