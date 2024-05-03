Без паники. Эксперт объяснил, почему «Дракон» не является «новым смертоносным оружием» РФ

По словам Александр Коваленко, серия ТОС, действительно, является разрушительной по своим средствам поражения, а именно, благодаря термобарическим реактивным снарядам MO.1.01.04M. При этом, эксперт особо подчеркнул, что эти снаряды никогда не были бетонобойными и не представляли угрозы бункерам, как заявляют западные журналисты. При этом он все же добавляет, что эти снаряды в пропорции массы и взрывного эффекта являются вторыми по мощности, после ядерного оружия неядерным средством поражения. Но, в остальном ТОС-1А "Солнцепёк" имела только минусы.

"Дракон"

К минусам, говорит Коваленко, можно отнести и небольшую дальность поражения, что делаете саму ТОС уязвимой для артиллерии даже ближнего радиуса. При этом он добавляет, что точность этой установки критически хромала.

Оккупанты пытались усовершенствовать установку, поэтому появилась ТОС-2, а потом и ТОС-3 "Дракон", о которой и рассказывают западные журналисты.

Судя по всему, говорит эксперт, “Дракон” — это использование шасси от ТОС-1/1А с ПУ от ТОС-2. Кроме того, если упоминается борьба с FPV, то в базе на эту систему будет устанавливаться комплекс РЭБ, либо Harpy Pro 120W (которые сопровождали ТОС-1А с 2023, будучи установленными на БМП-3), либо РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления.

"С другой стороны, а кто отменил борьбу с ТОС-1 ствольной и реактивной артиллерии? На FPV мир клином сошёлся? Ствольная арта, бьющая высокоточно на 30 км и более не средство контрбатарейной борьбы? Главное насыщение ЛБС, боекомплект и синхронизация действий", - подчеркнул Коваленко.

Именно поэтому он призвал не сеять панику, поскольку у оккупантов не появилось ничего сверх нового и мощного.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у оккупантов, якобы появилось новое смертоносное оружие "Дракон".



