Без этого выиграть войну невозможно: Залужный рассказал, что помогло выстоять украинской армии

Украинское командование активно использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению. Однако к началу полномасштабного вторжения к идее использования ИИ в украинской армии относились достаточно скептически. Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет The Times.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"С помощью западных технологических компаний Украина использует искусственный интеллект для просмотра огромного количества информации о позициях России, полученной из спутников, шпионов и беспилотников. Затем эта информация представляется украинским командирам в виде информационной панели, что позволяет им распределять боеприпасы и перегруппировать войска", — отметил Валерий Залужный.

Однако когда Валерий Залужный сначала начал экспериментировать с технологиями незадолго до полномасштабного вторжения, он признался, что его встретили скептически.

После одних учений 2021 один неназванный командир спросил его: "Что за мультфильмы вы здесь показываете?".

Залужный сообщил, что накануне вторжения получил приказ прекратить использование программного обеспечения "Кропива", отражающего украинские и российские позиции.

Читайте на портале "Комментарии" — Валерий Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны.

Посол Украины в Великобритании рассказал, что в конце лета 2022 года были амбициозные планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако бюрократическая волокита не позволила оперативно реализовать все задуманное.

Валерий Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.



