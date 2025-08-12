Без этого соглашение о мире станет фиаско: на Западе было озвучено серьезное предупреждение Украине

Аналитики влиятельного американского издания The Hill очертили базовые требования, которые Украина должна предъявить России в случае возможных переговоров по мирному соглашению. Согласно материалу, Киев может даже рассмотреть вопросы временно оккупированных территорий только при строгом соблюдении ряда принципиальных положений, гарантирующих долгосрочную безопасность и стабильность государства.

Фото: 24 Канал

" Эти условия не компенсируют потерю территорий, но могут стать основой для безопасного будущего Украины в рамках европейского пространства и дать возможность стране отдохнуть и восстановиться. Получить такие уступки от Путина будет чрезвычайно сложно, однако именно в этом и состоит суть настоящих переговоров. Администрации Трампа следует быть готовой действовать как дипломатически".

The Hill выделяет четыре основных пункта, которые должны находиться в центре любого переговорного процесса:

1. Быстрое вступление в ЕС

Приоритетом должна стать ускоренная интеграция Украины в Европейский союз. Это даст Киеву надежный экономический и политический тыл, даже если членство в НАТО остается недосягаемым. Несмотря на традиционные требования ЕС к реформам, особенно в сфере борьбы с коррупцией, Украина, по словам авторов, уже доказала свою приверженность европейскому пути.

"Трамп может заставить европейских союзников поддержать это решение и обеспечить скорейшее принятие", — добавляет издание.

2. Репарации от России

Ключевым пунктом является обязательство Москвы компенсировать ущерб, причиненный войной. Речь идет о восстановлении разрушенных городов, инфраструктуры и энергетической системы Украины. Реконструкция оценивается в $500 миллиардов и эти расходы должны покрываться из замороженных российских активов, превышающих $300 млрд.

3. Возвращение пленных и похищенных украинцев

Одним из требований должно стать немедленное освобождение украинских гражданских и военнопленных, а также похищенных детей и политических заключенных, удерживаемых российскими силами с начала полномасштабного вторжения.

4. Соглашение о ненападении

Наконец, критически важна юридически обязательственная сделка, которая исключит возможность дальнейшую агрессию со стороны РФ. Она должна предусматривать четкие механизмы верификации и серьезные последствия нарушения. Учитывая действия Москвы в Грузии, Молдове и других постсоветских странах, такая гарантия должна носить расширенный характер.

Как уже писали "Комментарии", духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, выразил убеждение, что успех предстоящего саммита на Аляске возможен лишь при условии усиления давления на российского правителя Владимира Путина. Бернс отметил свою непоколебимую поддержку украинского народа и призвал применять все имеющиеся инструменты — экономические, военные и дипломатические — чтобы заставить Россию прекратить войну.