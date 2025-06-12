Без этого российское наступление не остановить: озвучена категоричная задача для ВСУ

Бывший офицер СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что у Украины есть реальные шансы остановить продвижение российских войск, если продолжит активно развивать собственную ракетную программу. По его словам, сейчас работа над ней уже ведется на полную мощность, и ее реализация позволит значительно повысить эффективность обороны.

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"Как только программа заработает в полном объеме, можно будет говорить о потенциале, который позволит хотя бы на 70% сдерживать наступательные действия России", — заявил эксперт.

Ступак также отметил, что чрезвычайно важна способность ВСУ поражать военные цели врага на расстоянии до 300 км от линии фронта. Например, из Краматорского района необходимо иметь возможность наносить удары по стратегически важным российским объектам, расположенным в глубоком тылу — в частности, за пределами Луганска. Такой подход позволит нарушить логистику и снизить наступательный потенциал оккупационных войск.

В подтверждение роста украинских ударных возможностей Генеральный штаб сообщил, что в ночь на 12 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили ключевой объект ВПК России — технопарк "Резонит" в подмосковном Зубово. Этот удар был осуществлен в тесной координации с другими подразделениями сил обороны.

Кроме того, в начале месяца украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске. По свидетельствам очевидцев, после удара произошли серии мощных взрывов, вероятно, детонировали склады с боеприпасами.

На южном направлении тактическая авиация ВСУ нанесла точечный удар по позициям противника. Как пишет "Милитарный", истребитель МиГ-29 применил французскую высокоточную авиабомбу AASM Hammer для уничтожения живой силы и складов боеприпасов.

Как уже писали "Комментарии", в сентябре 2025 года на территории Беларуси запланированы новые совместные военные учения с Россией под названием "Запад-2025". По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, эти маневры могут иметь скрытую цель — потенциальную подготовку к наступлению на север Украины.