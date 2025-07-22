Без этого переговоров не будет: назван эффективный способ наказания Путина

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм озвучил один из ключевых рычагов давления, способных вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом политик написал в сети X.

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Грэм положительно отреагировал на решение Евросоюза принять 18-й пакет санкций против Москвы, подчеркнув, что это весомый шаг в правильном направлении. В частности, он акцентировал внимание на решении снизить предельную цену на российскую нефть — с 60 до 47,60 доллара за баррель.

"Это сильный сигнал, однако окончательная цель — полная остановка покупки энергоресурсов из России, пока Путин не согласится на переговоры", — подчеркнул Грэм.

Кроме того, сенатор обратил внимание на позицию бывшего президента США Дональда Трампа, ранее пообещавшего 100% пошлины для стран, продолжающих торговлю с РФ, в частности покупают нефть. По словам Грэма, особого внимания нуждаются в Китае, Индии и Бразилии, которые остаются среди основных импортеров российских энергоресурсов.

Политик призвал союзников к более жестким действиям и предупредил, что "время идет", и окно возможностей для мирного урегулирования конфликта может закрыться.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил новый санкционный пакет против РФ, который уже окрестили одним из самых строгих. Решение стало возможным после того, как Словакия сняла свое вето. Однако в Кремле упорно отрицают эффективность ограничений: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономика России "устоит", а война будет продолжаться.

Как уже писал портал "Комментарии", Соединенные Штаты призвали Евросоюз следовать их примеру по введению 100%-ных пошлин на импорт российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии для CNBC.