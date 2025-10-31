Без этого остановить Путина не удастся: на Западе предупредили о непростом решении для Европы

Европейскому Союзу придется существенно нарастить финансовую поддержку Украины в ближайшие четыре года — примерно вдвое больше, чем было предоставлено с начала полномасштабного вторжения России. По оценкам The Economist, общая сумма помощи может составить около 389 миллиардов долларов.

Фото: из открытых источников

С 2022 года ЕС уже предоставил Украине вооружение и денежную поддержку на сумму 206 млрд. долларов, тогда как США — 133 млрд. долларов. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ограничивала помощь только разведывательными данными и консультационной поддержкой, что увеличивало нагрузку на европейские бюджеты. Они должны поднять расходы с 0,2% ВВП до 0,4%, чтобы продемонстрировать способность действовать в своих внешнеполитических интересах без зависимости от США или Китая.

В настоящее время прямой оборонный бюджет Украины составляет примерно 65 млрд долларов в год, а дополнительные 73 млрд тратятся на другие государственные услуги. При доходах около 90 млрд. долларов страна ежегодно сталкивается с дефицитом бюджета в размере примерно 50 млрд. долларов. Еще 40 млрд долларов ежегодно Украина получает от союзников в виде вооружений — американских ракет и европейских систем ПВО, что позволяет удерживать оборонные позиции.

Собственные расходы Украины на оборону растут примерно на 20% ежегодно и составляют около двух третей официальных расходов России. Фактические российские расходы, по оценкам экспертов, могут превышать официальные данные в два раза, что делает их почти втрое выше украинских.

В дальнейшем объем финансирования будет зависеть от структуры и развития ВСУ. The Economist прогнозирует ежегодный рост потребностей на 5%, а дополнительно на восстановление инфраструктуры после войны потребуется около 5 млрд долларов в год. Таким образом, общие потребности Украины в течение четырех лет, включая переданное оружие и бюджетную поддержку, могут достигнуть 389 млрд долларов.

По источникам финансирования ЕС планирует выделить 15 млрд долларов к 2027 году, неевропейские партнеры — около 2 млрд долларов в год, а МВФ может выделить примерно 10 млрд долларов. Одним из ключевых вариантов остается "репарационный заем" на сумму 163 млрд долларов из замороженных российских активов в европейских банках, что поможет покрыть значительную часть потребностей.

