Без этого мира в Украине не будет: Грибаускайте напугала заявлением о войне

Стабильного мира в Украине не будет, пока Россия не откажется от своих имперских амбиций, убеждена экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Ее заявления цитирует общественный вещатель LRT.

Фото: из открытых источников

По мнению Грибаускайте, подлинный мир невозможен без глубинных изменений в самой России. Она отмечает, что агрессивная политика Кремля не позволяет говорить о долговременной стабильности — только о временных перемириях или паузах между новыми конфликтами.

"Пока Москва не откажется от имперского мышления и агрессивных действий, говорить о продолжительном мире бесполезно", — отметила она.

Что касается Владимира Путина, то, по ее словам, сейчас он, возможно, и сам потерял понимание конечной цели войны, однако путь назад для него уже закрыт. "Он избрал войну — и, вероятнее всего, не свернет с этого пути до конца своей жизни", — заявила бывшая глава Литвы.

В этом контексте она считает ошибочными любые надежды на то, что Путина можно "умиротворить".

Кроме того, Грибаускайте призвала НАТО жестко реагировать на любые провокации, включая вторжение в воздушное пространство. По ее словам, если визуально видно, что самолет несет вооружение, его следует сбивать без колебаний.

Напомним, что ранее она предупреждала, что демонстрация слабости в поддержке Украины может спровоцировать Россию на действия против стран-членов Альянса. Грибаускайте активно выступала в поддержку Украины и участвовала в ответных мероприятиях в Литве. Она дважды избиралась президентом страны – в 2009 и 2014 годах.

Портал "Комментарии" писал , что послы ЕС могут одобрить новые санкции против России уже в ближайшие дни, заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.