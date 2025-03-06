Без американской разведки: действительно ли Storm Shadow стали напрасными для Украины

Британские ракеты Storm Shadow, которые играют ключевую роль в военной стратегии Украины, могут потерять свою эффективность из-за прекращения обмена разведданными из США. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп, что явилось серьезным ударом для Киева в условиях войны с Россией. Ограничение также задело Великобританию, которая остается одним из главных союзников Украины. Как это повлияет на ход боевых действий и найдется ли альтернатива американским данным — разбирались "Комментарии", ссылаясь на DM.

Storm Shadow. Фото из открытых источников

По информации MailOnline, американская разведка запретила передавать любые данные, ранее маркировавшиеся как "Releasable to Ukraine" (Rel UKR). Это создает значительные трудности для применения Storm Shadow, поскольку ракеты нуждаются в точных координатах для поражения целей. Известно, что дальнобойные крылатые ракеты активно используются украинскими военными для ударов по стратегическим объектам в глубине территории России, в частности в Курской области.

Storm Shadow является совместной разработкой Великобритании и Франции (французская версия – Scalp), их дальность поражения достигает 250 км. Стоимость одной ракеты составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов. Они позволяют Украине поражать укрепленные командные пункты, склады и другие критически важные объекты противника.

Напомним, в Украине активно осуждают, как ВСУ смогут давать отпор противнику при отсутствии поставок американского вооружения и, что самое главное, если мы не получим разведданных от США. Начнет ли РФ подтягивать свои силы в Украину после остановки помощи США? Как Украина может перекрыть потерю разведданных от США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.