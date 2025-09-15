Без альтернативы: стало известно, почему Путину придется пойти на уступки в войне в Украине

Влияние Китая на войну России против Украины напрямую связано с его экономическими интересами, ведь для Пекина важнее сохранить доступ к рынкам США и Европейского Союза, чем поддерживать Москву. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отвечая на вопрос о возможности Китая принудить Россию к прекращению войны.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Он подчеркнул, что Китай является "мировой фабрикой" и без свободного доступа к внешним рынкам не сможет обеспечить благосостояние 1,5 миллиарда своих граждан.

Пендзин также обратил внимание на объемы торговли Китая: товарооборот с Россией составляет около 200 миллиардов долларов, из ЕС – 850 миллиардов, а из США – примерно 800 миллиардов. В сумме это около 1,6 триллиона долларов ежегодно.

"Заменить эти два рынка Китая нечем. Поэтому Китай будет идти на уступки, чтобы сохранить эти рынки. Следовательно, консолидированная позиция Европы и США по поиску компромиссов с Китаем — не давления, а поиска компромиссов — может дать результат", — подытожил он.

Известно, что в ответ на решение Китая ввести безвизовый режим в Россию, Кремль планирует зеркальные мероприятия. Это может повлечь за собой массовое переселение сотен тысяч китайцев в Сибирь уже к 2030 году. Таким образом, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Путин фактически постепенно передает контроль над Сибирью и Дальневосточным регионом КНР.

После начала крупномасштабного вторжения в Украину большинство западных автопроизводителей покинули российский рынок, и их место быстро заняли китайские компании. Однако, как отмечает Bloomberg, тенденция начинает меняться.

Как уже писали "Комментарии", для кремлевского правителя Владимира Путина производство ударных и разведывательных дронов стало первоочередной задачей. Россия, страна-агрессор, сейчас производит около 30 тысяч иранских беспилотников типа "Шахед" ежегодно, и к 2026 году эта цифра может возрасти вдвое, пишет издание The New York Times.