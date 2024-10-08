Беспрецедентный удар по российской пропаганде: в РФ ужаснулись от операции украинских хакеров

В РФ подтвердили "беспрецедентную" кибератаку на российские государственные пропагандистские телеканалы, которая произошла 7 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ольга Скабеева. Фото: из открытых источников

В частности, всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) заявила, что неизвестные взломали ее онлайн-сервисы во время "беспрецедентной" атаки, а прокремлевское российское издание "Газета" сообщило, что атака остановила вещание телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" и еще около 80 региональных телерадиокомпаний.

В отчете отмечается, что хакеры использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их. Из-за этого топовым российским пропагандистским СМИ придется восстанавливать резервные копии своих систем.

На кибератаку отреагировал даже главный рупор Кремля Дмитрий Песков. Он расценил ее как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

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Как сообщает Центр национального сопротивления, открытие учреждения приурочили к так называемому "воссоединению" из РФ. Оккупанты планируют, что в заведении будут учиться не менее полутора тысячи студентов. Правда, дипломы этого института не признаются ни в Украине, ни в большинстве стран мира.

Отмечается, что такие вузы функционируют по российским стандартам образования, навязывая пропагандистские нарративы. Таким образом, враг пытается создать иллюзию нормальной жизни под оккупацией. Однако выпускники таких заведений оказываются в изоляции, поскольку их дипломы не имеют никакой юридической силы за пределами России.



