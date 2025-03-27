«Беспилотники ВСУ атаковали детские сады и школу в Энгельсе»: что известно

Российские власти сообщают об атаке ВСУ на Энгельс Саратовской области, однако заявляют, что обстрел был произведен по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Якобы информация об обстреле детских садов и школ в Энгельсе была заявлена губернатором региона Романом Бусаргиным, пишут прокремлевские ресурсы.

На самом деле: 20 марта Сил обороны Украины поразили аэродром " Энгельс " , который россияне используют в том числе для ракетных атак по территории Украины.

В результате удара враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе и вследствие вторичной детонации, уточнили в Генштабе ВСУ.

Враг рассчитывал нанести три ракетных удара по Украине в течение марта-апреля этого года.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего уничтожили его значительные запасы, что негативно влияет на возможность агрессора вести войну против Украины.

"Украинская армия владеет подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов и, в отличие от ВС РФ, не воюет с гражданским населением и соблюдает нормы международного гуманитарного права", – заявили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера поздно вечером оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову и Днепру, из-за чего были повреждены предприятия, жилые дома, гражданские авто, ранения получили по меньшей мере 15 человек.