logo

BTC/USD

84309.49

ETH/USD

1886.71

LTC/USD

87.46

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Беспилотники ВСУ атаковали детские сады и школу в Энгельсе»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Беспилотники ВСУ атаковали детские сады и школу в Энгельсе»: что известно

Удар по Энгельсу: россияне обвиняют Украину в обстреле населения

27 марта 2025, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские власти сообщают об атаке ВСУ на Энгельс Саратовской области, однако заявляют, что обстрел был произведен по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«Беспилотники ВСУ атаковали детские сады и школу в Энгельсе»: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Якобы информация об обстреле детских садов и школ в Энгельсе была заявлена губернатором региона Романом Бусаргиным, пишут прокремлевские ресурсы.

«Беспилотники ВСУ атаковали детские сады и школу в Энгельсе»: что известно - фото 2

На самом деле: 20 марта Сил обороны Украины поразили аэродром " Энгельс " , который россияне используют в том числе для ракетных атак по территории Украины.

В результате удара враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе и вследствие вторичной детонации, уточнили в Генштабе ВСУ.

Враг рассчитывал нанести три ракетных удара по Украине в течение марта-апреля этого года.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего уничтожили его значительные запасы, что негативно влияет на возможность агрессора вести войну против Украины.

"Украинская армия владеет подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов и, в отличие от ВС РФ, не воюет с гражданским населением и соблюдает нормы международного гуманитарного права", – заявили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера поздно вечером оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову и Днепру, из-за чего были повреждены предприятия, жилые дома, гражданские авто, ранения получили по меньшей мере 15 человек.                                                     



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости