Беспилотники РФ охотятся на украинцев: шокирующие реалии Херсона

Российские захватчики используют небольшие беспилотники, чтобы терроризировать местное население Херсона, пишет The Washington Post.

РФ убивают гражданских украинцев. Фото из открытых источников

Как пишет издание, ситуация в Херсоне отличается от ситуации в других украинских городах, где российским войскам приходится использовать дальнобойное оружие.

Последние несколько месяцев были худшими для Херсона, даже учитывая период оккупации, рассказали жители города. По данным Херсонской ОВА, с июля по октябрь беспилотники и мины убили 133 человека и ранили 1350 человек.

Как отмечает Евгений Пятак, волонтер гуманитарной организации Global Empowerment Mission, машины скорой помощи являются приоритетной мишенью для российских беспилотников. Также россияне атакуют городские автобусы и гражданские автомобили.

Жители города рассказывают, что беспилотники засыпают всю территорию города лепестковыми минами. Жители Херсона говорят, что лепестковые мины повсюду, поэтому на страницах в социальных сетях они предупреждают о том, где их заметили в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.