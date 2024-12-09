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Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания

Сегодня ночью Россия снова содрогалась от взрывов

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

В ночь с 8 на 9 декабря россияне сообщили об атаке неизвестных беспилотников в трех областях страны-агрессора.

Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания

Иллюстративное фото

Так, оккупационное Минобороны РФ сообщило, что в минувшую ночь "прекращена попытка террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над Ростовской территорией и два – над территорией Астраханской области.

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, который мониторит ситуацию, сегодня в Ростовской области в Миллерово, район аэродрома, прозвучало два взрыва в промежуток между 23:30 и 02:00. Фиксировалась работа ПВО. Визуальные последствия отсутствуют.

"Новошахтинск. Работа ПВО и по меньшей мере три взрыва в районе. Последствия уточняются.

Официальный Ростов сообщает о трех сбитых БПЛА в течение ночи.

Кроме того, россияне заявляют о сбитии 13 БПЛА, в том числе в Белгородской и Астраханской областях. Никаких подтверждений, кроме атаки в Ростовской области мониторингом не установлено. Похоже на очередную "победу" с потолка", – пишет Андрющенко.

Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания - фото 2

Напомним, что именно из Астраханской области из населенного пункта Капустин Яр оккупанты запускали по Украине новую баллистическую ракету большой дальности, которую они назвали "Орешник".

В ГУР МО Украины подробно рассказывали, какой именно ракетой нанесли удар по Днепру 21 ноября.

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).

Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.



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