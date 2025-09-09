Беспилотники атаковали Сочи под носом у Путина: реакция Кремля поражает

В ночь на 9 сентября Сочи подвергся атаке беспилотников, когда, вероятно, в городе находился российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости" со ссылкой на открытые источники.

Фото: из открытых источников

Во время атаки в городе трижды раздавались сирены воздушной тревоги, а местный аэропорт был временно закрыт — более чем на 30 минут. Минобороны РФ заявило об уничтожении двух дронов в Краснодарском крае и еще 15 над акваторией Черного моря.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил гибель гражданского – обломки сбитого беспилотника упали на автомобиль, в котором находился водитель. Также в Сочи было повреждено около шести частных домов.

Ресурс обращает внимание на то, что Путин мог находиться в Сочи во время атаки. Накануне он присоединился к внеочередной встрече лидеров БРИКС в формате видеосвязи — говорится на официальном сайте Кремля. Кроме того, за несколько часов до атаки в Сочи приземлился самолет Ил-96-300ПУ с номером RA-96024, входящий в президентский авиапарк РФ. Именно на этом борту Путин ранее совершал визит в США.

В ответ на эти события спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ночная атака "не повлияла на график работы Владимира Путина".

"График президента неизменен. Он реализуется по плану", — подчеркнул Песков в комментарии российским СМИ.

В этот же период неподалеку от дворца Путина в Геленджике произошел масштабный пожар. По информации издания BILD, пожар мог повлечь за собой украинский беспилотник, упавший примерно в 10 км от резиденции. К тушению привлекли 550 спасателей, 89 единиц техники и вертолет.

Как уже писали "Комментарии", Евросоюз намерен полностью выполнить обязательства этого года и передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов до октября. Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время выступления в Европарламенте.