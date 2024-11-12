Беспилотники атаковали нефтебазу в России: как сильно горело

Неизвестные БпЛА атаковали населенные пункты государства-агрессора, в результате чего произошло попадание в одну из нефтебаз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию губернатора Белгородской области России Вячеслава Гладкова.

Пожар на нефтебазе в россии. Фото: Петр Андрющенко

Он сообщил, что дрон попал в нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Местные паблики писали, что жители Старого Оскола слышали взрывы вне города около 0:40 по Киеву.

В результате взрыва один из резервуаров вспыхнул, но его, как утверждает Гладков, удалось оперативно потушить. Платформа NASA FIRMS тоже пока не фиксирует вспышку в этом районе.

По данным оккупационного минобороны РФ, за прошедшую ночь при "попытке киевского режима осуществить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в Старом Осколе нефтебаза пылала с 2 до 5 утра, был поврежден по меньшей мере один резервуар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты снова обстреляли Харьков: россияне сообщили, куда попала их ракета

Вчера поздно вечером, около 22 часов в Харькове прогремели мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов позже сообщил, что удары пришлись по двум районам города — Холодногорскому и Новобаварскому.

"Информация о пострадавших на данную минуту не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб. Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е"", — написал мэр Харькова. Он также сообщил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова.

В свою очередь оккупанты тоже решили сообщить, куда сбросили свои ракеты. Подробности – по ссылке.