Беседа Трампа с Путиным: СМИ низывают, какие страны выберут для переговоров

Лиля Воробьева
В Соединенных Штатах Америки идет работа над выбором страны, где потенциально может состояться встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Италия и Венгрия.
Встреча Трампа и Путина (фото из открытых источников)
Об этом 8 августа сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники.
Между тем телеканал Sky News, со ссылкой на инсайдеров, сообщил, что 7 августа Трамп обратился к итальянским властям с просьбой о возможном проведении переговоров с Путиным и обсудил эту идею с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.
По данным источников, если местом встречи действительно станет Рим, переговоры могут пройти на территории Ватикана.
В то же время российское агентство ТАСС ранее отрицало вероятность проведения встречи в Италии.
Однако в случае избрания Италии или Ватикана в качестве места для переговоров между Трампом и Путиным возникает юридический вопрос — ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом.
