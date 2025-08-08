Беседа Трампа с Путиным: СМИ низывают, какие страны выберут для переговоров

В Соединенных Штатах Америки идет работа над выбором страны, где потенциально может состояться встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Италия и Венгрия.

Встреча Трампа и Путина (фото из открытых источников)

Об этом 8 августа сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники.

"Мне сказали, что еще одним потенциальным местом является Венгрия. Окончательное решение пока не принято", – отметила она.

Между тем телеканал Sky News, со ссылкой на инсайдеров, сообщил, что 7 августа Трамп обратился к итальянским властям с просьбой о возможном проведении переговоров с Путиным и обсудил эту идею с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.

По данным источников, если местом встречи действительно станет Рим, переговоры могут пройти на территории Ватикана.

В то же время российское агентство ТАСС ранее отрицало вероятность проведения встречи в Италии.

"Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать любой настоящий дипломатический процесс между Россией и Украиной — независимо от формата и места его проведения", — сообщил представитель МИД Италии в комментарии Sky News.

Однако в случае избрания Италии или Ватикана в качестве места для переговоров между Трампом и Путиным возникает юридический вопрос — ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом.

"В соответствии с Римским уставом, Италия будет обязана задержать Путина в случае его прибытия, ведь он находится в международном розыске из-за подозрений в незаконной депортации детей и перемещении гражданского населения с территории Украины в Россию", — подчеркнули в Sky News.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия поставила на паузу переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Фактически такой шаг стал первой конкретной реакцией Дели на действия президента США Дональда Трампа.

В публикации говорится, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена. По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Соглашение по самолетам оценивалось в 3,6 млрд. долларов и находилось на финальной стадии.