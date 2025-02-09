Беседа Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

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Лиля Воробьева
В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.
Майк Волц (фото из открытых источников)
Советник Трампа по нацбезопасности отказался подтверждать или опровергать факт телефонного разговора между лидерами двух стран.
В то же время, Волц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как закончить войну в Украине.
Он добавил, что Дональд Трамп готов к действию, чтобы привлечь к переговорам все стороны.
Советник президента США по нацбезопасности также отметил, что Трамп готов поднять эти вопросы на переговорах, включая будущее американской помощи Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа о переговорах с Путиным . В Кремле отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него уже были телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
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