В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.

Майк Волц (фото из открытых источников)

Советник Трампа по нацбезопасности отказался подтверждать или опровергать факт телефонного разговора между лидерами двух стран.

"Я не буду опережать президента, и, безусловно, сейчас проходит много деликатных разговоров", — отметил он.

В то же время, Волц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как закончить войну в Украине.

Он добавил, что Дональд Трамп готов к действию, чтобы привлечь к переговорам все стороны.

"Это значит, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп — ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си. в Трампу положить конец этой войне.

Советник президента США по нацбезопасности также отметил, что Трамп готов поднять эти вопросы на переговорах, включая будущее американской помощи Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа о переговорах с Путиным . В Кремле отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него уже были телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Что можно сказать по поводу этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам", — заявил Песков.