Берлин готовит сильный ответ на ракетные атаки Путина по Украине: что известно

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Клименко Елена
Германия объявила о новом масштабном пакете военной помощи Украине, содержащем ключевые виды вооружения, давно запрошенные Киевом. Об этом пишет The Guardian.
Система ПВО Patriot. Фото: 24 Канал
В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил намерения Берлина существенно усилить поддержку Украины. В новый пакет войдут четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с ракетами, а также еще 30 ракет для системы Patriot.
Кроме этого, по словам Писториуса, ведутся переговоры о возможности налаживания лицензионного производства ракет непосредственно на территории Украины.
Что предполагает новый пакет помощи от Германии
Согласно данным Бундесвера, среди переданного вооружения:
· 4 ЗРК IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
· 15 танков Leopard 1A5;
· 300 разведывательных дронов;
· 120 переносных зенитно-ракетных комплексов;
· 14 артиллерийских установок;
· 100 радаров для наземного наблюдения;
· 30 управляемых ракет для систем Patriot;
· 25 боевых машин пехоты Marder;
· 100 000 артиллерийских снарядов.
Писториус также анонсировал будущие поставки еще большего количества комплексов IRIS-T, а также 1100 новых наземных радаров в ближайшие годы.
На вопрос журналистов о возможном привлечении европейских военных к поддержке Украины непосредственно на ее территории глава оборонного ведомства Германии ответил осторожно. Он подчеркнул, что подобные обсуждения следует вести в закрытом формате.
Как уже писали "Комментарии", киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане сетуют, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы.
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