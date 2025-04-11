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Берлин готовит сильный ответ на ракетные атаки Путина по Украине: что известно

Глава Минобороны ФРГ анонсировал новый пакет помощи Киеву

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Германия объявила о новом масштабном пакете военной помощи Украине, содержащем ключевые виды вооружения, давно запрошенные Киевом. Об этом пишет The Guardian.

Берлин готовит сильный ответ на ракетные атаки Путина по Украине: что известно

Система ПВО Patriot. Фото: 24 Канал

В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил намерения Берлина существенно усилить поддержку Украины. В новый пакет войдут четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с ракетами, а также еще 30 ракет для системы Patriot.

Кроме этого, по словам Писториуса, ведутся переговоры о возможности налаживания лицензионного производства ракет непосредственно на территории Украины.

Что предполагает новый пакет помощи от Германии

Согласно данным Бундесвера, среди переданного вооружения:

·          4 ЗРК IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

·          15 танков Leopard 1A5;

·          300 разведывательных дронов;

·          120 переносных зенитно-ракетных комплексов;

·          14 артиллерийских установок;

·          100 радаров для наземного наблюдения;

·          30 управляемых ракет для систем Patriot;

·          25 боевых машин пехоты Marder;

·          100 000 артиллерийских снарядов.

Писториус также анонсировал будущие поставки еще большего количества комплексов IRIS-T, а также 1100 новых наземных радаров в ближайшие годы.

На вопрос журналистов о возможном привлечении европейских военных к поддержке Украины непосредственно на ее территории глава оборонного ведомства Германии ответил осторожно. Он подчеркнул, что подобные обсуждения следует вести в закрытом формате.

"Публичное обсуждение таких чувствительных вопросов на международных платформах — не лучшая идея. Мы должны быть здравомыслящими и амбициозными. Найдем путь к реализации необходимого, но лучше делать это внутри нашей страны, а не на весь мир", — прокомментировал Писториус.

Как уже писали "Комментарии", киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане сетуют, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/apr/11/europe-ukraine-summit-brussels-pete-hegseth-trump-tariffs-live-updates-news
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