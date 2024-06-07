Белый дом повышает ставки в войне: Time раскрыло детали

По мере того как война с Россией набирает обороты, администрация Джо Байдена берет на себя все большие риски, чтобы поддержать Украину. Последним примером является решение Белого дома разрешить украинским силам использовать американское оружие для поражения целей на территории России. Все идет к тому, что скоро мы можем увидеть представителей НАТО на территории Украины, которые будут военными инструкторами для украинских защитников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Time".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что полгода назад западные лидеры не были готовы обсуждать ни одно из этих изменений – по крайней мере, публично. Но недавние победы России на поле боя и более жесткое отношение Запада к Владимиру Путину начали стирать эти красные линии. Российские войска начали продвигаться вдоль длинных фронтов войны и снова угрожают Харькову, расположенному у российской границы.

"Невозможно бесконечно долго защищать Харьков, не открывая ответный огонь по целям через границу. Также страх перед дальнейшим продвижением российских войск этим летом заставил западных лидеров обеспокоиться тем, что Украина может проиграть войну, если они не будут принимать срочные и решительные меры", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, Джо Байден также решил, что большинство угроз Путина о возмездии не заслуживают доверия.

Авторы материала прогнозируют, что вскоре появятся новости, возможно, на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце о пакте безопасности Запада с Украиной. Хотя это не будет автоматическим обязательством по взаимной обороне, которое приходит с членством в НАТО, он, вероятно, подтвердит долгосрочные обязательства перед Украиной и формализует процесс, ускоряющий утверждение вооружений и другой помощи.

"Тем не менее существует реальный и растущий риск конфликта России с США и другими членами НАТО. Западные лидеры не могут ожидать, что Путин будет сидеть сложа руки, когда все его блефы будут раскрыты. Он не собирается начинать лобовую атаку на страну НАТО, но риск все более агрессивных и разрушительных российских кибератак растет, и Кремль может найти другие способы усложнить жизнь в странах НАТО. что в результате российских ударов по Украине погибнут инструкторы НАТО. Любой из этих сценариев приведет к дальнейшей эскалации.

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