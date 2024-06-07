Белый дом повышает ставки в войне: Time раскрыло детали

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Кравцев Сергей
По мере того как война с Россией набирает обороты, администрация Джо Байдена берет на себя все большие риски, чтобы поддержать Украину. Последним примером является решение Белого дома разрешить украинским силам использовать американское оружие для поражения целей на территории России. Все идет к тому, что скоро мы можем увидеть представителей НАТО на территории Украины, которые будут военными инструкторами для украинских защитников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Time".
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что полгода назад западные лидеры не были готовы обсуждать ни одно из этих изменений – по крайней мере, публично. Но недавние победы России на поле боя и более жесткое отношение Запада к Владимиру Путину начали стирать эти красные линии. Российские войска начали продвигаться вдоль длинных фронтов войны и снова угрожают Харькову, расположенному у российской границы.
Журналисты отмечают, Джо Байден также решил, что большинство угроз Путина о возмездии не заслуживают доверия.
Авторы материала прогнозируют, что вскоре появятся новости, возможно, на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце о пакте безопасности Запада с Украиной. Хотя это не будет автоматическим обязательством по взаимной обороне, которое приходит с членством в НАТО, он, вероятно, подтвердит долгосрочные обязательства перед Украиной и формализует процесс, ускоряющий утверждение вооружений и другой помощи.
Читайте на портале "Комментарии" — Париж ответил на угрозы Москвы бить по инструкторам Франции в Украине.
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