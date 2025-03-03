Белый дом готовит масштабный подарок для России: СМИ узнали о новых уступках США

Соединенные Штаты рассматривают возможность смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится возобновить дипломатические отношения с Москвой и содействовать завершению войны в Украине.

Белый дом (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов разработать перечень санкций, которые могут быть сняты или смягчены.

По данным агентства, ослабление ограничений может стать частью более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой, касающихся улучшения дипломатических и экономических отношений. Источники отмечают, что уже ведется подготовка предложений по отмене санкций для отдельных компаний и физических лиц, среди которых могут быть и российские олигархи.

В материале отмечается, что подобные документы часто готовят чиновники, работающие с санкционной политикой, однако запрос Белого дома на подготовку такого документа в последние дни свидетельствует о серьезном намерении администрации Трампа рассмотреть возможность ослабления санкций в рамках потенциального соглашения с Кремлем.

Следует отметить, что еще в январе Трамп предупреждал о возможном ужесточении санкций против России в случае, если Владимир Путин не будет готов к переговорам о прекращении войны в Украине. Reuters подчеркивает, что Белый дом дал соответствующие указания Госдепу и Минфину еще до того, как президент США на прошлой неделе продлил режим чрезвычайного положения, связанный с ситуацией в Украине.

Это чрезвычайное положение предусматривает санкционные ограничения активов и лиц, причастных к агрессии России против Украины. Санкции впервые были введены администрацией Барака Обамы в марте 2014 г. после оккупации Крыма Россией.

Пока остается непонятным, какие именно санкции могут быть смягчены в первую очередь. В то же время, хотя президент Трамп имеет полномочия издать указ, разрешающий администрации США начать процесс пересмотра некоторых санкций, полная отмена определенных ограничений потребует одобрения Конгресса. Об этом заявил бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Британия настаивает на том, чтобы Зеленский вернулся к переговорам с США. Великобритания настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для налаживания отношений с США, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Источник издания заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "играть в игру" и проявить уважение президенту США Дональду Трампу, чтобы вернуться за стол переговоров.