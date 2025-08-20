Белорусский доброволец не может уволиться из ВСУ: в чем проблема

Гражданин Беларуси, который служит в Вооруженных силах Украины с 24 февраля 2022 года, пытается добиться увольнения из армии через суд. Как сообщил источник белорусской службе Радио Свобода, военнослужащий заявил, что контракт был заключен с ним по ошибке – не как с иностранцем, а как с гражданином Украины. Поэтому он считает действия воинской части незаконными и требует расторжения соглашения.

Доброволец белорус в ВСУ

Доброволец неоднократно подавал рапорты на увольнение в 2024 и 2025 годах, однако их не удовлетворили. В июле 2025 г. он обратился в суд в Полтаве с иском против воинской части. Однако суд отказал в рассмотрении дела, поскольку документ был представлен с нарушением сроков обжалования: по закону это нужно было сделать еще в марте 2022 года в течение месяца с момента подписания контракта.

Аргумент военнослужащего, который узнал об ошибке в договоре лишь впоследствии, суд не признал достаточным для восстановления срока. Теперь белорус имеет право обжаловать это решение в апелляционной инстанции в течение 15 дней – до конца августа.

Таким образом, вопрос его возможного увольнения из ВСУ остается открытым и зависит от дальнейших судебных решений.

