Бельгия объявила неожиданное решение по F-16 для Украины

Бельгия решила отложить поставки истребителей F-16 в Украину до 2026 года, однако запчасти могут быть предоставлены уже в этом году. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на пресс-конференции в Брюсселе.

Истребитель F-16. Фото: 24 Канал

"Не исключаю, что F-16 могут быть отправлены в Украину в этом году, но в виде запчастей", — отметил премьер.

Он также добавил, что готовые к бою истребители могут быть поставлены в Украину уже в следующем году.

Ранее СМИ сообщали, что Украина не получит обещанные бельгийские F-16 в 2023 году, в частности, из-за отсутствия достаточно подготовленных пилотов. Задержка также связана с более поздними поставками первых самолетов F-35 в Бельгию.

В 2023 году Украина вместе с союзниками создала авиационную коалицию для снабжения F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 таких самолетов.

Летом прошлого года начались первые поставки истребителей F-16 в Украину от партнеров, в том числе от Нидерландов и Дании, однако точное количество переданных самолетов оставалось неизвестным.

В июле 2023 года стало известно, что у Украины есть графики поставки F-16 от стран-партнеров, но эти поставки будут продолжаться долго. В частности, Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16 в нескольких странах, в том числе в США.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина получила ограниченное количество западных истребителей F-16, но большинство основных ракетных систем для них не были переданы. Об этом в эфире Radio NV рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и пилот-инструктор Роман Свитан.