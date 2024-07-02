Беларусь снова угрожает: чего ожидать от режима Лукашенко

Угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Беларусь остается союзником РФ. Фото из открытых источников

"В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто вовлечена в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил Максим Жорин.

При этом офицер ВСУ отметил, что ядерное оружие применимо как с территории РФ, так и Беларуси.

"Об этом следует помнить не только нам, но и западным странам, которые пока не выглядят столь же решительно", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.