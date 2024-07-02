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Беларусь снова угрожает: чего ожидать от режима Лукашенко

Режим Лукашенко не обладает весомым военным потенциалом

2 июля 2024, 22:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Беларусь снова угрожает: чего ожидать от режима Лукашенко

Беларусь остается союзником РФ. Фото из открытых источников

"В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто вовлечена в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил Максим Жорин.

При этом офицер ВСУ отметил, что ядерное оружие применимо как с территории РФ, так и Беларуси.

"Об этом следует помнить не только нам, но и западным странам, которые пока не выглядят столь же решительно", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5244
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