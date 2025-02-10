Беларусь расширяет помощь: что Кремль планирует на оккупированной территории

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Оккупанты на захваченную территорию Украины пригласили пропагандистов из Беларуси. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на оккупированную территорию Запорожской области прибыла делегация из Беларуси,
Фото портал "Комментарии"
Основной темой переговоров были перспективы экономического и торгового сотрудничества Беларуси с оккупированной частью Запорожской области. При этом в Центре подчеркнули, что если бы целью этого визита действительно было налаживание экономического сотрудничества, Минск отправил бы делегацию из представителей правительства, а не пропагандистов и политиков.
Напомним, что на сегодняшний день украинцы, как писал портал "Комментарии", боятся роста цен больше, чем оккупации территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг". По результатам опроса рост цен считают угрозой 33% опрошенных, а экономический кризис — 32%. В то же время, усиление обстрелов и дальнейшую оккупацию называют угрозой 27% и 25% респондентов.
Кроме того, большинство опрошенных указали на ухудшение в ряде сфер жизни за последний год: в экономической (80%), политической (62%) ситуации страны, материальном положении семьи (60%), сплоченности украинцев (55%) и состоянии здоровья (54%).
Новости