Беларусь расширяет помощь: что Кремль планирует на оккупированной территории

Оккупанты на захваченную территорию Украины пригласили пропагандистов из Беларуси. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на оккупированную территорию Запорожской области прибыла делегация из Беларуси,

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"В составе делегации были Вадим Гигин, Григорий Азаренок и Сергей Лущ – известные белорусские пропагандисты, открыто поддерживающие российскую агрессию против Украины", — уточнили в ЦПД.

Основной темой переговоров были перспективы экономического и торгового сотрудничества Беларуси с оккупированной частью Запорожской области. При этом в Центре подчеркнули, что если бы целью этого визита действительно было налаживание экономического сотрудничества, Минск отправил бы делегацию из представителей правительства, а не пропагандистов и политиков.

“Это означает, что настоящая цель визита не экономическая, а пропагандистская и политическая. Оккупантам важно создать видимость "международной поддержки", а для Минска это способ продемонстрировать лояльность к Кремлю без реального привлечения экономических структур, которые могли бы испытать международные санкции", — отмечают в Центре.

Напомним, что на сегодняшний день украинцы, как писал портал "Комментарии", боятся роста цен больше, чем оккупации территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг". По результатам опроса рост цен считают угрозой 33% опрошенных, а экономический кризис — 32%. В то же время, усиление обстрелов и дальнейшую оккупацию называют угрозой 27% и 25% респондентов.

Кроме того, большинство опрошенных указали на ухудшение в ряде сфер жизни за последний год: в экономической (80%), политической (62%) ситуации страны, материальном положении семьи (60%), сплоченности украинцев (55%) и состоянии здоровья (54%).



