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Беларусь начала военную учебу: прибыл первый эшелон россиян

Российские войска уже в Беларуси: старт подготовки к учениям «Запад-2025»

6 августа 2025, 17:40
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Ткачова Марія

В Беларусь начали прибывать российские военные и техника в рамках подготовки к общим стратегическим учениям "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь. Минобороны Беларуси подтвердило: первый эшелон с личным составом и вооружением уже на месте.

Беларусь начала военную учебу: прибыл первый эшелон россиян

Рф стянула войска в Беларусь

В Минске уверяют, что речь идет о плановых мероприятиях, которые традиционно проходят раз в два года и носят сугубо оборонительный характер. Тем не менее, эксперты и союзники Украины призывают не снимать настороженность.

Контекст:                                           

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Москва может готовить новую провокацию на белорусском направлении под прикрытием военных учений. В частности он предполагал возможность сценария расширения конфликта на Европу.

"Этим летом Россия что-то готовит в Беларуси под видом учений. И это может быть не только об Украине", — подчеркивал Зеленский в своих выступлениях.

В ответ на активность РФ и Беларуси НАТО планирует провести собственные учения на территории Польши, чтобы продемонстрировать готовность к реагированию на потенциальные угрозы со стороны Союзного государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Дональд Трамп подписал новый указ, расширяющий экономическое давление на Российскую Федерацию. На этот раз не напрямую, а через одного из главных импортеров российских энергоресурсов. США официально вводят 25% ввозную пошлину на весь импорт из Индии. Причина – закупка Нью-Дели российской нефти, которая продолжает наполнять военный бюджет Кремля.



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Источник: https://t.me/modmilby/49324
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