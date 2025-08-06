Беларусь начала военную учебу: прибыл первый эшелон россиян

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Ткачова Марія
В Беларусь начали прибывать российские военные и техника в рамках подготовки к общим стратегическим учениям "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь. Минобороны Беларуси подтвердило: первый эшелон с личным составом и вооружением уже на месте.
Рф стянула войска в Беларусь
В Минске уверяют, что речь идет о плановых мероприятиях, которые традиционно проходят раз в два года и носят сугубо оборонительный характер. Тем не менее, эксперты и союзники Украины призывают не снимать настороженность.
Контекст:
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Москва может готовить новую провокацию на белорусском направлении под прикрытием военных учений. В частности он предполагал возможность сценария расширения конфликта на Европу.
"Этим летом Россия что-то готовит в Беларуси под видом учений. И это может быть не только об Украине", — подчеркивал Зеленский в своих выступлениях.
В ответ на активность РФ и Беларуси НАТО планирует провести собственные учения на территории Польши, чтобы продемонстрировать готовность к реагированию на потенциальные угрозы со стороны Союзного государства.