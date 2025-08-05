Беларусь готовится к военному положению: как это коснется Украины

Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

В Беларуси готовятся к военному положению

Документ под названием "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" предусматривает уточнение полномочий Вооруженных сил Беларуси и Генерального штаба, а также обновление перечня условий, при которых на территории страны может быть введен режим военного положения.

В проекте прямо говорится о возможности реагирования на "вооруженную агрессию против Союзного государства", то есть не только против самой Беларуси, но и против России как "союзного партнера".

Это открывает потенциальную возможность введения военного положения в Беларуси даже в случае ударов украинских сил обороны по военным объектам на территории РФ, что стало регулярной практикой с начала полномасштабного вторжения.

Контекст:

Договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью был подписан еще в 1999 году и предусматривает интеграцию в различных сферах, в частности, в сфере безопасности и обороны. Именно на этой правовой основе белорусские власти могут интерпретировать удары по России как угрозу и для себя.

Украина регулярно наносит удары по военной инфраструктуре на территории РФ — как с помощью дронов, так и ракетами или авиабомбами. Кроме того, проходят рейды украинских сил в приграничные области России, что Кремль трактует как "внешнюю агрессию".

На этом фоне новая инициатива Минобороны Беларуси может стать формальным поводом для эскалации и большего участия страны в войне, в частности, из-за предоставления своих ресурсов или даже участия в боевых действиях под предлогом "защиты союзника".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины сообщило о важных изменениях в организации учета личного состава.